Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Bungalow Jardin Maison Maikhao de manière prioritaire, et Bungalow Jardin Maison Maikhao percevra directement le paiement de votre part.

Bien placé dans le quartier romantique et familial de la ville de Phuket, le Maikhao Home Garden Bungalow est l'endroit le plus propice pour faire une pause après vos journées bien remplies. L'hôtel n'est pas trop loin du centre-ville : à seulement 36 km, et il faut normalement environ 15 minutes pour rejoindre l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Offrant aux clients de l'hôtel des services supérieurs et une large gamme d'équipements, Maikhao Home Garden Bungalow s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Pour n'en citer que quelques-uns des équipements de l'hôtel, WiFi gratuit dans toutes les chambres, zone de stockage bagages, WiFi dans les espaces communs, parking, room service. 8 chambres réparties sur 1 étage offrent une maison chaleureuse et agréable loin de chez soi. Des conforts modernes tels que télévision LCD/plasma, serviettes, placard, accès internet - sans fil, piscine privée peuvent être trouvés dans certaines chambres. Les sauna, piscine extérieure, massage, piscine pour enfants, jardin de l'hôtel sont parfaits pour se détendre après une longue journée. De superbes installations et un excellent emplacement font du Maikhao Home Garden Bungalow le point de départ idéal pour profiter de votre séjour à Phuket.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX