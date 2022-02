Lan Sabai - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Situé à Nai Harn Beach, à moins de 2,2 km de la plage de Nui et à 500 mètres du lac Naiharn, le Lan Sabai propose des hébergements avec un jardin. Toutes les chambres sont équipées d'un balcon avec vue sur la piscine. Au complexe, chaque chambre comprend un bureau. Au Lan Sabai, toutes les chambres disposent de la climatisation et d'une salle de bains privative. L'hébergement dispose d'une terrasse. L'aéroport le plus proche est l'aéroport international de Phuket, à 35 km du Lan Sabai.

