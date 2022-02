Hôtel Lamoon @ Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Que vous soyez un touriste ou un voyageur d'affaires, le Lamoon Hotel @ Phuket est un excellent choix d'hébergement lors de votre visite à Phuket. Avec son emplacement à seulement 0 Km du centre-ville et 30 Km de l'aéroport, cet hôtel 3 étoiles attire chaque année de nombreux voyageurs. Pour les visites et les sorties, il n'est pas besoin de regarder très loin puisque l'hôtel est proche de Marché de Lard Ploy Khong, Lime Light Avenue, Parc public Queen Sirikij. Au Lamoon Hotel @ Phuket, l'excellent service et les installations de qualité supérieure vous garantissent un séjour inoubliable. Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. Découvrez des installations de haute qualité pendant votre séjour ici. Certaines chambres sont équipées de télévision LCD/plasma, accès internet - sans fil, accès internet - sans fil (gratuit), climatisation, service de réveil, fourni pour aider les clients à se ressourcer après une longue journée. Que vous soyez un accro de la gym ou que vous cherchiez simplement un moyen de vous détendre après une longue journée, vous pourrez profiter de superbes équipements de loisirs tels que massage, jardin. Quelle que soit la raison de votre visite à Phuket, le Lamoon Hotel @ Phuket est le lieu idéal pour une escapade exaltante et excitante.

