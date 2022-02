Station balnéaire de Krabi - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Un séjour au Krabi Resort (SHA Plus+) est un séjour dans le seul complexe d'Ao Nang qui donne accès à une plage privée. Cet avantage exclusif est complété par une vue imprenable et un magnifique design intérieur. Les chambres spacieuses disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un coffre-fort et de journaux quotidiens. Les installations de loisirs dont les clients peuvent profiter comprennent une piscine extérieure, un spa et un centre de fitness. D'autres activités se trouvent autour de la station, comme le sport populaire de l'escalade. Les falaises calcaires de Railay offrent un excellent emplacement pour une telle entreprise et le complexe peut vous aider à organiser cela ainsi que toutes les excursions aquatiques telles que le kayak dans les mangroves, la plongée à Phi Phi et les visites de l'île. Krabi Resort (SHA Plus+) est proche de la ville, offrant un accès pratique aux restaurants et aux magasins où vous pouvez acheter du matériel de plongée ou de plongée en apnée. Prenez le vrai sens d'être dans une station balnéaire lorsque vous séjournez au Krabi Resort (SHA Plus+).

