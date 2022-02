Koh Tao Regal Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Donnant directement sur la plage, ce complexe moderne offre une destination d'escapade parfaite avec ses eaux cristallines et sa plage de sable doré. Avec une plage privée disponible exclusivement pour les clients, vous pouvez profiter au maximum de votre temps sous le soleil. Dotées d'intérieurs spacieux, d'un balcon et d'une décoration contemporaine, ces chambres permettent aux clients de se détendre et de profiter de la beauté naturelle, de la brise naturelle et de l'atmosphère agréablement fraîche. Avec beaucoup à faire autour de la propriété, les clients peuvent passer des journées à se prélasser au soleil, à siroter des cocktails, à jouer au beach soccer ou à essayer la large sélection de sports nautiques proposés. Avec de nombreuses activités, vous pouvez être assuré que toute la famille appréciera son séjour au Koh Tao Regal Resort.

