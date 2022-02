Hôtel Khaolak Bay Front - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Pièces

La plage, le golf, la plongée sous-marine, un parc national, la beauté et les environs paisibles en font des vacances idéales dans cet hôtel. Dans le parc national de Khao Lak, recherchez des plantes et des animaux exotiques dans un paysage qui comprend des plages, des collines, des montagnes, des vallées boisées, des mangroves et des estuaires. Ne manquez pas la montagne Kao Lak près de la mer avec son temple chinois dédié au magicien de la montagne. Les grands bungalows sont parfaits pour les familles et les chambres confortables sont décorées simplement mais avec goût. Le Khaolak Bay Front Hotel (SHA Plus+) offre une vue magnifique sur la mer d'Andaman, un spa avec une longue liste de soins, et avec le golf, la natation et les boutiques à proximité, vous repartirez sûrement détendu avec de bons souvenirs.

