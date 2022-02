Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec KC Beach Club & Villas avec piscine de manière prioritaire, et KC Beach Club & Villas avec piscine percevra directement le paiement de votre part.

Hotel Refund Policy The deposit payment is nonrefundable

Le KC Beach Club & Pool Villas est situé au cœur de Chaweng Beach, l'un des meilleurs quartiers de fête de Koh Samui. L'hôtel est situé à 10 minutes de l'aéroport et à quelques pas des quartiers commerçants et de divertissement de Chaweng. Cet hôtel 4,5 étoiles abrite 42 chambres, dont 15 chambres avec balcon avec vue sur la mer, 12 chambres de luxe avec vue sur la mer et 11 chambres avec accès à la piscine. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de l'atmosphère relaxante des piscines, du bar ou du restaurant. KC Beach Club & Pool Villas s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Cet hôtel propose de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants - tels que des chaises longues, des bains à remous et un bar au bord de la piscine. Alors que le restaurant de l'hôtel propose une cuisine internationale et traditionnelle, le bar de l'hôtel est connu comme le bar le plus branché de Samui, servant des cocktails innovants. L'hôtel est également populaire parmi les amateurs de fête. L'hôtel dispose de fantastiques DJ internes pour réchauffer l'atmosphère des invités à faire la fête. Son emplacement privilégié, son club de plage à la mode et sa bonne musique de club font du KC Beach Club & Pool Villas le choix le plus intelligent pour votre prochaine destination de vacances.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible KC Beach Club & Villas avec piscine , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR KC Beach Club & Villas avec piscine VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.

Hotel Offer Brochure