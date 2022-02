Hôtel Karon Living Room - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Karon Living Room Hotel est idéalement situé près de la plage de Karon, à 20 minutes à pied de divers restaurants décents, ainsi que d'un centre commercial à seulement 700 mètres. Le temple de Karon est accessible à pied et abrite un marché nocturne les mardis et samedis. Vous pourrez prendre le bus local pour Kata Beach pour seulement 35 THB par personne. De plus, le Karon Living Room Hotel est à seulement 10 kilomètres du Grand Bouddha et à 45 kilomètres de l'aéroport. Pour une vie nocturne animée, vous pourrez visiter la plage de Patong, qui se trouve à seulement 15 minutes de l'établissement. Le Karon Living Room Hotel dispose d'une chambre privée et d'un dortoir climatisés. Les autres installations comprennent une connexion Wi-Fi gratuite, un billard, un baby-foot, un distributeur automatique et un jardin. Vous pourrez louer des motos pour 200 THB par jour. Des visites et d'autres activités peuvent être organisées auprès du concierge. Le petit-déjeuner est servi au restaurant The Island Bistro entre 7h30 et 11h30.

