Hôtel DARA - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Dégageant une ambiance amusante, cet hôtel coloré sera probablement un autre type d'expérience hôtelière. Grâce à son emplacement à proximité du centre-ville, vous pouvez facilement accéder aux terrains de golf, aux plages, aux restaurants et aux bars. Vous pouvez facilement rejoindre à pied le centre commercial Central Festival, Big C et la brasserie Phuket. Dès l'instant où vous entrez dans Dara, vous êtes accueilli par une pléthore de couleurs que l'on ne voit généralement pas dans les hôtels. Avec des sols orange et des murs jaunes, l'hôtel fait en sorte que cela fonctionne. Avec une ambiance jeune et fraîche, l'hôtel DARA est tout aussi parfait pour une escapade en couple que pour des vacances entre amis. Veuillez entrer vos dates de séjour préférées et soumettre notre formulaire de réservation en ligne pour effectuer une réservation à l'hôtel DARA.

