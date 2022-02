Chinotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Idéalement situé à proximité des marchés de produits frais, des restaurants, des magasins et des transports en commun reliant toutes les destinations fascinantes autour de l'île, Chinotel se trouve au cœur de la vieille ville de Phuket. Chinotel vous permet de découvrir la vieille ville à la traîne d'une charmante communauté riche en diversité et regorgeant d'histoire fascinante. L'établissement propose 24 chambres chinoises modernes, toutes bien aménagées et assurant le plus grand confort. Avec d'excellentes installations, un service amical et des prix imbattables, cet hôtel est vraiment un excellent rapport qualité-prix.

