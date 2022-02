Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy Our resort understands the unstable situation of Covid-19 and we are flexible to refund to any cancellation because of Force Majeure.

Idéalement situé en plein centre de Chaweng Beach, les clients trouveront la véritable hospitalité de Samui, car les terres du complexe sont transmises depuis trois générations. La plage de Chaweng est connue pour être l'une des plages les plus populaires de Koh Samui, où les clients trouveront tout ce dont ils ont besoin en quelques minutes. À une courte distance à pied se trouvent les centres commerciaux, la vie nocturne, les restaurants et de l'autre côté de la rue se trouve Burger King pour ceux qui préfèrent les repas rapides. Il n'est pas nécessaire de chercher très loin pour trouver des restaurants car le complexe propose deux restaurants qui valent le détour. Pour des fruits de mer frais au barbecue et un menu international à la carte, le restaurant Sukulaya situé dans un cadre magnifique en bord de mer est un must, surtout pour la soirée. Le restaurant signature, Bai Pho Seafood, propose un délicieux mélange de plats internationaux, de fruits de mer et locaux de Samui. L'objectif principal de ce complexe est de faire en sorte que les clients se sentent aussi à l'aise que possible et de leur donner le sentiment d'être chez eux.

Commodités / caractéristiques Beachfront, Two Swimming Pools, Restaurant, Tour Desk, 24 hours Reception, 24 hours Security, Parking, Garden, Bar, Taxi Service, Meeting Room,

