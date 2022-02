Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Conçu pour les voyages d'affaires et de loisirs, Chabana Resort, Phuket est idéalement situé à Bang Thao; l'un des endroits les plus populaires de la ville. Situé à seulement 22 km du centre-ville, les clients sont bien situés pour profiter des attractions et des activités de la ville. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Chabana Resort, Phuket offre un service impeccable et toutes les commodités essentielles pour revigorer les voyageurs. Les clients de cet hôtel peuvent profiter d'équipements tels que WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, supérette, ménage quotidien, service postal. De plus, toutes les chambres offrent une variété de conforts. De nombreuses chambres offrent même une télévision à écran LCD/plasma, du café instantané gratuit pour satisfaire les clients les plus exigeants. Quel que soit le but de votre visite, Chabana Resort, Phuket est un excellent choix pour votre séjour à Phuket.

Commodités / caractéristiques Climatisation à réglage individuel

 Télévision LCD/LED

 Cafetière et thé gratuits avec réapprovisionnement quotidien.

 Wi-Fi gratuit

 Deux bouteilles d'eau potable gratuites

 Sèche-cheveux

 Parapluie

 Insectifuge électrique

 Équipements de la salle de bain

 Téléphone dans la maison / Appel IDD

 Mini réfrigérateur

 Blanc de couette

