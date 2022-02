Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Situé majestueusement dans sa propre baie privée, le Centara Grand Beach Resort & Villas Krabi (SHA Plus+) offre une vue imprenable sur les formations calcaires verdoyantes et une vaste étendue de sable blanc immaculé baigné d'eaux cristallines. Le complexe est situé à seulement 30 minutes de l'aéroport de Krabi. Ao Nang, avec sa vaste gamme de boutiques, bars et restaurants, n'est qu'à quelques pas. Il s'agit d'un complexe de luxe qui se targue de la satisfaction de ses clients. Que ce soit pour dîner au restaurant ou pour socialiser autour de quelques verres, vous trouverez de quoi vous mettre en appétit.

