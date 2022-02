Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Offrant un hébergement de qualité dans le quartier des plages, des sites touristiques et du romantisme de Phuket, le Cape Kudu Hotel est un choix populaire pour les voyageurs d'affaires et les vacanciers. De là, les clients peuvent profiter d'un accès facile à tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Cape & Kantary Hotels est réputé pour ses services de qualité et son personnel amical, et Cape Kudu Hotel est à la hauteur des attentes. Une sélection d'équipements de première classe tels que service en chambre 24h/24, sécurité 24h/24, WiFi gratuit dans toutes les chambres, ménage quotidien, réception 24h/24, peuvent être appréciés à l'hôtel. Découvrez des installations de haute qualité pendant votre séjour ici. Certaines chambres comprennent une télévision à écran LCD/plasma, du café instantané gratuit, du thé gratuit, une boisson de bienvenue gratuite, des draps, fournis pour aider les clients à se ressourcer après une longue journée. Les plongée avec tuba, piscine extérieure, massage, sports nautiques (non motorisés) de l'hôtel sont parfaits pour se détendre après une journée bien remplie. Lorsque vous recherchez un hébergement confortable et pratique à Phuket, faites de l'hôtel Cape Kudu votre chez-soi.

Commodités / caractéristiques Cape Kudu Hotel features

Spacious room and private pool villa (45-1,315 sq.m.)

Sun Bathing Terrace

Recreation facilities: Swimming Pool; Fitness Centre, Cape Spa, Reading room

Water sports facilities include: Paddle board, sea kayaking and snorkelling equipment

Full Covid-19 protection measures in place

Extra benefits include

7 Nights' stay, receive one complimentary cocktail sunset cruised

