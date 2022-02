Buri Tara Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Le Buri Tara Resort (SHA Plus+) est idéalement situé sur la plage d'Ao Nang, à seulement 150 mètres du centre d'Ao Nang et de la magnifique plage de Noparattara. Il est à distance de marche de tout ce dont vous aurez besoin pendant votre séjour. Les clients ont le choix entre 50 chambres supérieures et 19 chambres de luxe. Toutes les chambres sont climatisées, offrant une base confortable et luxueuse pour un couple ou une famille. Buri Tara Resort (SHA Plus+) est un endroit spécial situé dans l'une des plus belles régions de la Thaïlande, et les clients s'en rendront compte après s'être allongé paisiblement au bar de la piscine et avoir profité des soins offerts au spa sur place. Un complexe mémorable pour des vacances mémorables, Buri Tara Resort (SHA Plus+) vous offrira le séjour que vous recherchez.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Buri Tara Resort , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Buri Tara Resort VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.