Baan Karonburi Resort - Phuket Sandbox Hotel

Situé au cœur de Karon, le Baan Karonburi Resort se dresse fièrement à côté de sable blanc et d'eaux cristallines. Réparti sur quatre étages, le complexe offre une retraite confortable loin du trafic et du bruit de certaines des autres zones de l'île. Le personnel multilingue efficace s'occupera de tous vos besoins, tandis que la plage est à quelques pas du bâtiment principal de l'hôtel, faisant du Baan Karonburi Resort l'hébergement idéal pour les amoureux du soleil et les amateurs de plage. Les installations sur place comprennent un bar au bord de la piscine, un restaurant avec vue sur la mer, des massages thaïlandais relaxants et l'accès à Internet. Pour poursuivre votre réservation au Baan Karonburi Resort, veuillez entrer votre date d'arrivée et de départ dans notre formulaire en ligne sécurisé.

