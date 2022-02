Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Situé à proximité de Patong, Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel est l'endroit idéal pour découvrir Phuket et ses environs comme Patong Beach et Paradise Beach. À seulement 2 kilomètres, cet hôtel 5 étoiles offre un accès facile à la plage de Patong grâce au service de navette fourni sans frais supplémentaires. Un havre de repos et de détente, l'hôtel offrira un renouveau total à quelques pas des nombreuses attractions de la ville telles que les divertissements de Bangla Road, Simon Cabaret, les terrains de golf et les plages. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Les principales caractéristiques de l'hôtel incluent une conciergerie, un ascenseur, un bar au bord de la piscine, le Wi-Fi dans les espaces publics et une zone fumeurs. Faites l'expérience d'équipements de haute qualité comprenant une cafetière/théière, un sèche-cheveux, une salle de bains commune, une télévision et un coffre-fort pour ordinateur portable pour vous aider à vous ressourcer après une longue journée. Les installations de loisirs disponibles à l'hôtel comprennent un hammam, une salle de jeux, un centre de remise en forme, des massages et un jacuzzi. Avista Hideaway Phuket Patong MGallery by Sofitel est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois.

