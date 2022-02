Accès Resort et Villas - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Le seul hôtel offrant un accès direct à la piscine depuis toutes les chambres, où un service de chambre sert en bateau. Même le ruisseau pourrait faire la différence. Vous pourriez vous retrouver à flâner avec plaisir autour de nos services de piscine depuis votre propre chambre avec accès direct. Cette gâterie de bienvenue chic vous donnera des vacances d'une vie. Notre complexe au design unique permet à chaque chambre d'avoir son propre accès direct à la piscine, tout en vous offrant une escapade privée pour profiter de nos services de première classe. Soyez traité comme vous ne l'avez jamais connu d'ailleurs. A une courte distance de la plage de Karon, cela rend ACCESS Resort & Villas encore plus agréable à visiter.

