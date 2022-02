Absolute Sanctuary Hotel (Adulte seulement 12+) - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ce complexe de bien-être d'inspiration marocaine est conçu pour ceux qui cherchent à se ressourcer. Parmi les programmes proposés à l'Absolute Sanctuary Hotel (adultes seulement 12+) figurent des cours de yoga, des massages au spa et des forfaits de désintoxication complets. Le cours strict vous aide à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs avec l'aide de votre consultant en bien-être. Et entre vos séances, la piscine à débordement est un endroit paisible pour se détendre. Suivant le thème, la nourriture est biologique, légère et fraîche. Les chambres sont lumineuses et décorées de couvre-lits et de lampes marocains exotiques. Absolute Sanctuary vous aide à vous désintoxiquer et à vous ressourcer pendant vos vacances dans la pittoresque ville de Samui.

