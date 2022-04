LAOS COVID INSURANCE

Mis à jour le April 22nd, 2022

UPDATE (April 22nd) L'exigence d'assurance minimale sera réduite à seulement 10 000 USD à partir du 1er mai.

Conditions requises pour voyager au Laos à partir du 1er janvier 2021

La première phase se déroulera du 1er janvier au 30 mars 2022, la deuxième phase du 1er avril 2022 au 30 juin 2022 et la troisième phase à partir du 1er juillet 2022. Les touristes d'une liste initiale de pays seront autorisés à se rendre dans le pays au cours de la première phase. La liste des pays comprend la Chine, le Vietnam, le Cambodge, la Thaïlande, la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie, les États-Unis, le Canada et l'Australie.

Le tourisme sera limité aux visites de groupe dans un premier temps, avec des visites organisées par des voyagistes autorisés dans le cadre du Lao Travel Green Zone Plan.

Les frontières internationales s'ouvrent au Laos

Au cours de la phase 1, les touristes pourront entrer au Laos par voie aérienne via l'aéroport international de Wattay et par voie terrestre via le premier pont de l'amitié lao-thaï dans la capitale Vientiane.

D'autres frontières rouvriront au cours de la phase 2, notamment l'aéroport international de Luang Prabang, la frontière de Boten-Bohan avec la Chine dans la province de Luang Namtha, le troisième pont de l'amitié à Thakhek, le deuxième pont de l'amitié à Savannakhet, la frontière de Chongmek à Pakse, la frontière de Lao Bao avec Le Vietnam dans la province de Savannakhet et la frontière de Nam Phao (Luk Xao) avec le Vietnam dans la province de Bolikhamxay.

Exigences en matière de vaccination, d'assurance voyage et de quarantaine

Les touristes devront avoir été entièrement vaccinés contre le Covid-19 au moins 14 jours avant leur arrivée Vous devez détenir une police d'assurance maladie avec une couverture d'au moins 50 000 USD Vous avez besoin d'un test RT-PCR négatif effectué dans les 72 dernières heures À votre arrivée, vous serez testé pour le Covid-19 et placé en quarantaine 24h/24 dans leur hôtel jusqu'à ce qu'un résultat négatif soit trouvé. Les touristes sont tenus de télécharger et de s'enregistrer via les applications mobiles "LaoKYC" et LaoStaySafe avant d'arriver dans le pays, ainsi que de télécharger leur certificat de vaccination pertinent et les résultats des tests Covid-19.

Où les touristes au Laos peuvent-ils voyager ? Zones de voyage et sentiers de voyage

Les touristes seront autorisés à circuler dans deux zones : les zones de déplacement vertes et les sentiers de déplacement verts.

Les zones de voyage vertes comprennent les provinces qui ont un taux de vaccination d'au moins 70 % parmi la population adulte éligible, tandis que les sentiers de voyage verts n'ont pas encore atteint ce niveau de couverture vaccinale.

Au cours de la phase 1, les touristes peuvent visiter la capitale de Vientiane, la province de Luang Prabang et le district de Vang Vieng dans la province de Vientiane. Cinq provinces seront autorisées pour les sentiers de voyage verts, y compris Oudomxay, Xayaboury, Xieng Khouang, Khammouane et Champasack. Au cours de la phase 2, les zones de voyage vertes comprendront 9 provinces : Vientiane Capital, Province de Vientiane, Luang Prabang, Oudomxay, Xayaboury, Xieng Khouang, Khammouane, Savannakhet et Champasack.

Au cours de la phase 2, quatre provinces seront autorisées pour les sentiers de voyage verts, notamment le district de Houay Xay dans la province de Bokeo, la province de Luang Namtha, la province de Sekong et la province de Salavanh.

Les sites touristiques, les hôtels et les restaurants des zones doivent s'assurer qu'au moins 95 % de leur personnel est entièrement vacciné. Tous les guides touristiques et les chauffeurs doivent être complètement vaccinés. Au moins 95 % de la population dans les zones de voyage doit être entièrement vaccinée.

Le ministère de la Santé a déclaré qu'il améliorera la qualité des centres de quarantaine, des centres de traitement et des hôpitaux de campagne en cas d'hospitalisation ou de cas gravement symptomatiques pour les touristes. Les cas asymptomatiques et bénins pourront être mis en quarantaine et traités dans leur hôtel désigné.

Mesures de sécurité au Laos

Tous les établissements touristiques des zones doivent être certifiés avec la certification LaoSafe.

LaoSafe, un programme de santé et d'hygiène pour le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, a reçu l'approbation officielle du ministère de la Santé (MoH) et du ministère de l'Information, de la Culture et du Tourisme (MICT).

Le programme LaoSafe comprend une série de normes de santé et d'hygiène pour différents sous-secteurs de l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, y compris les fournisseurs d'hébergement, les points de restauration, les compagnies aériennes, les attractions touristiques, les guides touristiques et les chauffeurs.

Procédures pour les voyagistes

Les voyagistes et les entreprises concernées qui souhaitent participer aux zones de voyage vertes et aux sentiers de voyage verts doivent s'inscrire auprès de la Chambre nationale de commerce et d'industrie du Laos (LNCCI).

Les voyagistes au Laos doivent préparer les documents suivants afin de demander l'autorisation d'entrer pour les touristes : une proposition de l'entreprise, un itinéraire de visite, des réservations d'hôtel et des copies des touristes’ passeports, certificats de vaccination et touristes’ Conditions d'assurance.

Ces documents doivent être présentés à la direction de la gestion du tourisme du ministère de l'information, de la culture et du tourisme. Après approbation, les documents sont envoyés au Département de la police de l'immigration pour traiter l'autorisation d'entrée.

Rapatriés et ressortissants étrangers au Laos

Le ministère n'a pas encore fourni d'informations sur les exigences pour les ressortissants laotiens ou les résidents étrangers retournant au Laos, ni sur la reprise de la délivrance de visas de visiteur.

Restrictions de voyage

À l'exception du programme de zone verte ci-dessus, les visas touristiques, les visas à l'arrivée et les exemptions de visa permanent restent suspendus. Tous les participants doivent obtenir l'autorisation préalable de la mission diplomatique du Laos la plus proche au moins sept jours avant leur arrivée. Les voyageurs étrangers approuvés, tels que les diplomates, les fonctionnaires, les travailleurs essentiels, les experts techniques et les touristes provenant de lieux à faible activité COVID-19, peuvent entrer au Laos. Les participants doivent produire des résultats de test COVID-19 négatifs obtenus dans les 72 heures avant le voyage. De plus, les arrivants subiront des tests payants à leur entrée et une quarantaine de 14 jours dans un établissement désigné. Des restrictions aux frontières terrestres subsistent, sauf pour le transport de marchandises.

Les frontières internationales restent fermées à l'entrée des étrangers. Les conditions d'entrée au Laos sont :

Un certificat d'entrée (COA) valide délivré par le MOFA (cela prend 2 à 6 semaines à traiter). Les COE sont valables 2 semaines minimum, s'ils ont expiré au moment du voyage, ils doivent être réémis.

Un visa à entrées multiples existant ou un visa temporaire obtenu auprès de votre ambassade ou consulat du Laos le plus proche (vous ne payez qu'après être arrivé en toute sécurité au Laos).

Réservation d'hôtel de quarantaine confirmée et prise en charge par le gouvernement à l'aéroport de Vientiane ou à la frontière terrestre internationale.

Assurance obligatoire 14 jours / 100$ Covid.

Un test PCR Covid négatif confirmé pas plus de 72 heures avant votre dernier vol vers le Laos.

Procédures COVID-19 au Laos.<br />Les voyageurs peuvent s'attendre à suivre les mesures d'hygiène standard liées à la COVID-19, telles que le port de masques dans les lieux publics, dans les véhicules et la désinfection fréquente des mains. Nous avons mis en place une procédure de sécurité COVID-19 pour le personnel, les guides et les chauffeurs qui porteront des masques et les hôtels pratiqueront les enregistrements sans contact.