CAMBODIA COVID INSURANCE

Mis à jour le April 22nd, 2022

UPDATE (April 22nd) L'exigence d'assurance minimale sera réduite à seulement 10 000 USD à partir du 1er mai.

Le Cambodge est une destination touristique sûre et chaleureuse

Le ministère du Tourisme du Royaume du Cambodge a un grand honneur et est ravi d'informer les associations touristiques, les secteurs privés et les voyageurs internationaux que "le Cambodge est une destination touristique sûre et chaleureuse" et a été rouverte aux voyageurs vaccinés sans quarantaine ; en outre, le gouvernement royal du Cambodge a officiellement décidé de rouvrir le service de visa à l'arrivée, en renonçant à l'exigence du certificat négatif de 72 heures du résultat du test PCR COVID-19 avant l'arrivée au Cambodge et en renonçant à l'exigence du test rapide d'antigène sur l'arrivée de tous les voyageurs nationaux et internationaux entièrement vaccinés entrant au Cambodge par voie aérienne, terrestre et maritime a commencé le 17 mars 2022. La suppression des barrières inutiles et une bonne gestion ont entraîné une augmentation du nombre de touristes nationaux et internationaux au cours des deux premiers mois de 2022, et les vols directs vers le Cambodge ont également augmenté de manière significative.

Le gouvernement royal du Cambodge, sous la direction avisée de Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, Premier ministre, a lancé une campagne nationale de vaccination contre le COVID-19 avec un grand succès et, au 22 mars 2022, atteignant jusqu'à 92,46 % de la total de 16 millions d'habitants. Dans le même temps, le ministère du Tourisme, en collaboration avec le ministère de la Santé, a publié les "Mesures de sécurité du tourisme" ainsi que la mise en œuvre stricte des "Règles de sécurité - 3 DO et 3 DON'T" et "Standard Operating Procedures". (SOP)" pour les entreprises et tous les types de services touristiques.

Le ministère du Tourisme invite tous les touristes internationaux à visiter « les destinations touristiques du Cambodge - sûres et chaleureuses » en participant à la mise en œuvre des « 3 dos et 3 à ne pas faire » et exhorte les associations touristiques, les secteurs privés et les institutions concernées à une promotion conjointe. de notre destination sûre et chaleureuse, en créant de nouveaux forfaits touristiques et en renforçant une collaboration et un réseautage solides avec des partenaires locaux et internationaux pour attirer davantage de visiteurs internationaux au "Cambodge - Royaume des merveilles, de la sécurité et de la chaleur".