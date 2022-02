Total AQ chambres d'hôtel 42 Chambres Hôpital partenaire Chularat 9 Airport Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Vismaya Suvarnabhumi Airport de manière prioritaire, et Hôtel Vismaya Suvarnabhumi Airport percevra directement le paiement de votre part.

Situé à seulement 10 minutes de route de l'aéroport international de Suvarnabhumi, le Vismaya Suvarnabhumi Hotel dispose d'une piscine extérieure. Élégamment meublées, les chambres climatisées sont équipées d'une télévision à écran LED, d'un coffre-fort et d'un plateau / bouilloire. Les salles de bains sont pourvues d'une baignoire et d'une douche à effet pluie séparée. Le Vismaya Suvarnabhumi Hotel se trouve à 30 km du centre de Bangkok. Le parc des expositions et du commerce international de Bangkok se trouve à 20 minutes en voiture, tandis que la plage de Pattaya est à une heure et demie de route. Forfait ASQ avec 3 repas (peut choisir le vôtre selon le menu), Internet haut débit, service de navette gratuit. Une fois que le résultat du test est négatif pour le jour 7, vous pouvez vous détendre à la piscine. Le service d'étage est disponible jusqu'à 20h00.

Commodités / caractéristiques Deux tests de dépistage COVID-19

Infirmière autorisée disponible 24 heures sur 24

Obtention d'un certificat COVID-19 gratuit le jour du départ libre

Pension complète comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Transport depuis l'aéroport

Accès gratuit au WiFi

Thermomètre, masque chirurgical, gel pour les mains

