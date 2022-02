Total AQ chambres d'hôtel 80 Chambres Hôpital partenaire Navamin 9 Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec L'Hôtel Canal de manière prioritaire, et L'Hôtel Canal percevra directement le paiement de votre part.

The Canal Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Situé à 2 km du marché dominical de Minburi, le Chana Hotel propose des chambres climatisées dotées d'un balcon privé. Il dispose d'un restaurant et d'un parking gratuit. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement. Des intérieurs modernes et un éclairage chaleureux sont présents dans les spacieuses chambres non-fumeurs du Chana Hotel. Toutes les chambres bien aménagées sont équipées d'une télévision, d'un réfrigérateur et d'un coin salon confortable. La salle de bains privative est pourvue d'une douche. Ouvert toute la journée, le restaurant Chor Chana sert une variété de plats thaïlandais et européens. Un service d'étage est également assuré. Doté d'une réception ouverte 24h / 24, l'hôtel propose des services de location de voitures et de fax / photocopies. Un service de blanchisserie est disponible sur demande. Le Canal Hotel se trouve à 10 km de Siam Park City et du centre commercial Fashion Island. L'aéroport international de Suvarnabhumi est à 15 km.

Commodités / caractéristiques 2 tests COVID-19

Service de soins infirmiers 24 heures sur 24

3 repas par jour

Internet Wi-Fi

Télévision [télévision numérique]

Service de nettoyage

Service de navette depuis l'aéroport de Don Muang ou l'aéroport de Suvarnabhumi

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ

But 4.0 /5 Très bien Basé sur 2 Commentaires Notation 1 Excellent 0 Très bien 1 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible L'Hôtel Canal , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR L'Hôtel Canal VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇩🇪 Heinz Ulrich Bornhooldt Arrivé le 25/10/2019 5.0 Standard Room Positifs personnel parfait et sympathique, serviable avec l'organisation de taxi, les voyages et tout Négatifs pas un seul négatif J'adorerais y retourner, mais les règles d'entrée de la belle Thaïlande font mon désespoir. Je souhaite à tous les habitants de Canal-Hotel un avenir meilleur - ne jamais abandonner le sourire 🇺🇸 J B Arrivé le 08/04/2021 2.9 Standard Room J'ai choisi cet hôtel pour la quarantaine de 15 jours. La nourriture était correcte et la chambre était assez propre. Le wifi était suffisant pour passer des appels basiques.

Hotel Offer Brochure