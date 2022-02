Total AQ chambres d'hôtel 100 Chambres Hôpital partenaire Bangpakok 9 International Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Avani + Riverside Bangkok de manière prioritaire, et Hôtel Avani + Riverside Bangkok percevra directement le paiement de votre part.

Avani+ Riverside Bangkok Hotel is no longer operating as an ASQ .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

L'un de nos meilleurs choix pour Bangkok. Offrant une vue sur la rivière Chao Phraya, l'Avani Plus Riverside Bangkok Hotel propose des chambres présentant un mélange de styles contemporain et moderne. Vous pourrez profiter d'une vue imprenable depuis la piscine à débordement de 30 mètres sur le toit ou dîner dans l'un des restaurants de l'hôtel. Une connexion Wi-Fi est disponible gratuitement dans les parties communes. L'hôtel propose un service de navette gratuit en bateau depuis et vers la jetée de Sathorn, qui relie la station de BTS Skytrain Saphan Taksin. Depuis la station de métro aérien, les clients peuvent rejoindre certaines des principales destinations et attractions commerçantes de Bangkok en quelques minutes. L'aéroport international de Suvarnabhumi est à environ 1 heure de route. Les chambres climatisées de l'Avani Plus Riverside Bangkok Hotel sont équipées d'une télévision par satellite à écran plat, d'un minibar et d'un coffre-fort. Les suites disposent d'un coin salon et repas et certaines possèdent également une chambre séparée. La salle de bains privative est pourvue d'une baignoire ou d'une douche, d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette gratuits. La réception ouverte 24h / 24 se fera un plaisir de vous conseiller sur les activités à faire dans la région. Un parking gratuit est disponible sur place et des services de navette peuvent être organisés. Un petit-déjeuner buffet et des plats à la carte sont servis au Skyline, tandis que le bar-restaurant SEEN propose une cuisine internationale et des cocktails. Vous trouverez des collations et des collations rapides au Pantry ou au Long Bar. Les autres options de restauration comprennent le Manohra Dining Cruise, spécialisé dans la cuisine thaïlandaise, et le Benihana servant du Teppanyaki japonais. De plus, l'hôtel est relié à Riverside Plaza, qui offre un plus grand choix de restaurants et de boutiques.

Commodités / caractéristiques Service de transfert depuis l'aéroport de Suvarnabhumi ou l'aéroport de Don Muang jusqu'à l'hôtel

Total de 2 fois les tests de dépistage du COVID-19 effectués sur la propriété

Infirmière de garde 24h / 24 pour des contrôles de température deux fois par jour et pour d'autres besoins liés à la santé en quarantaine

Obtention du certificat officiel sans COVID-19 le jour du départ

Repas en pension complète comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner

Divertissement Wi-Fi et IPTV (Internet Protocol Television) gratuits

Zone désignée pour les tests de dépistage du COVID-19

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ

But 0.0 /5 Non classé Basé sur 0 Commentaires Notation 0 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Hôtel Avani + Riverside Bangkok , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Hôtel Avani + Riverside Bangkok VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé.