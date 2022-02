Total AQ chambres d'hôtel 300 Chambres Hôpital partenaire Piyavate Hospital

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 52 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Avani Atrium Bangkok de manière prioritaire, et Hôtel Avani Atrium Bangkok percevra directement le paiement de votre part.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport. Maximum de 1 Adult Chambre Premier Avani 30 m² ฿32,500 - 10 Day AQ ฿4,532 - 1st Day Test & Go ฿4,032 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Suites familiales

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult Chambre de Luxe Avani 30 m² ฿36,500 - 10 Day AQ ฿4,767 - 1st Day Test & Go ฿4,267 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Suites familiales

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult Chambre d'Angle Avani 30 m² ฿38,500 - 10 Day AQ ฿4,885 - 1st Day Test & Go ฿4,385 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Suites familiales

Options alimentaires halal

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult Suite Avani Corner 40 m² ฿46,000 - 10 Day AQ ฿6,062 - 1st Day Test & Go ฿5,562 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Chaînes internationales

Internet - Wifi

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult Suites exécutives Avani 84 m² ฿64,000 - 10 Day AQ ฿6,651 - 1st Day Test & Go ฿6,151 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Chaînes internationales

Internet - Wifi

Four micro onde

Tapis de yoga Maximum de 1 Adult Avani Grand Executive Suites 128 m² ฿82,000 - 10 Day AQ ฿7,828 - 1st Day Test & Go ฿7,328 - 5th Day Test & Go DEMANDE DE RÉSERVATION DEMANDE RAPIDE (2 CLICS) BOOKMARK Caractéristiques Chaînes internationales

Internet - Wifi

Four micro onde

Tapis de yoga

L'AVANI Atrium Bangkok est situé le long de New Petchburi Road, à 700 mètres de la station de MRT Phetchaburi. Un service de navette gratuit est assuré quotidiennement vers la gare et le quartier commerçant. Bénéficiant d'une piscine, d'une salle de sport et d'une connexion Wi-Fi gratuite dans tout l'établissement, cet hôtel propose des services de limousine payants. Les chambres spacieuses de l'AVANI Atrium Bangkok présentent une décoration moderne et de grandes fenêtres offrant une vue sur la ville. Chaque chambre est bien équipée avec un minibar et une télévision par satellite. Les clients séjournant dans des chambres exécutives bénéficient également d'un accès au salon exécutif de l'hôtel, AVANICLUB. Vous pourrez faire de l'exercice dans la salle de sport et l'hôtel propose des services de change et un parking gratuit. Des excursions et des visites touristiques peuvent être organisées au bureau d'excursions. Le restaurant public propose un menu tout au long de la journée. Vous pourrez profiter d'options de restauration à la carte et sous forme de buffet. Ouvert pour le déjeuner et le dîner, le Benihana sert du saké japonais traditionnel, des steaks juteux et des plats de style teppanyaki. L'établissement se trouve à 4,5 km du marché nocturne et à 40 minutes en voiture de l'aéroport de Suvarnabhumi. L'hôpital de Bangkok se trouve à 10 minutes en voiture et l'hôpital Samitivej Sukhumvit est à 20 minutes en voiture.

Commodités / caractéristiques Test & Go Day 1 Package Inclusion : Accommodation

Airport pick-up from Suvarnabhumi or Don Mueang airport

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

Test & Go Day 5 Package Inclusion : Accommodation

Breakfast

One COVID-19 RT – PCR test

20% off laundry services

T&Cs : Full non-refundable prepayment is required at the time of reservations

Reservations are Non Cancellable and Non Refundable

Amendment of stay dates are allowed, please contact us at least 48 hours in advance (Room types is subject to availability on the new dates and may be subjected to room type and price change)

A Vaccination Certificate is required for this package.

Infants will incur an extra charge (the hotel will contact you for the additional charge)

Benefits may not be used in conjunction with any other discount.

Unused parts of the benefits cannot be exchanged for any other services or refund/cash.

The Communicable Disease Control Officer at International Port Health Office of Thailand has the authority to decide on the final quarantine period.

VOIR TOUS LES H HOTELTELS AQ Recherchez parmi les 180+ hôtels AQ

But 5.0 /5 Excellent Basé sur 1 revoir Notation 1 Excellent 0 Très bien 0 Moyenne 0 Pauvres 0 Terrible Hôtel Avani Atrium Bangkok , alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. LAISSER UN EXAMEN POUR Hôtel Avani Atrium Bangkok VOIR TOUS LES AVIS Si vous étiez un client de, alors l'hôtel et nos téléspectateurs apprécieraient grandement que vous laissiez un avis détaillé. 🇲🇲 AUNG AUNG MYO LWIN Arrivé le 05/05/2021 5.0 Avani Room Positifs Le service est bon. Négatifs Non J'aimerais venir séjourner à votre hôtel si le temps le permet. Tout est bon et agréable pendant ma période de quarantaine.