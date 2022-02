Total AQ chambres d'hôtel 118 Chambres Hôpital partenaire Bangpakok 9 International Hospital

Retournez en Thaïlande et réveillez-vous dans une oasis de verdure au cœur de Bangkok. Abritez-vous dans une installation de quarantaine approuvée par le gouvernement, entourée d'art thaïlandais classique et de luxe moderne avec des services médicaux de classe mondiale d'un fournisseur de soins de santé de premier plan.

Commodités / caractéristiques Hébergement luxueux dans votre type de chambre préféré

Repas en pension complète avec petit-déjeuner, déjeuner, dîner

WiFi gratuit et plus de 40 chaînes de télévision

Zone désignée pour les tests de dépistage du COVID-19

Service de transfert de l'aéroport BKK ou DMK à l'hôtel

Tests de dépistage du COVID-19 effectués sur la propriété

Infirmière de garde 24h / 24 pour des contrôles de température deux fois par jour et pour d'autres besoins liés à la santé en quarantaine

Obtention du certificat officiel sans COVID-19 le jour du départ

