Perché au sommet du cap Panwa, le luxueux Sri Panwa Phuket s'étend sur 40 acres de forêt tropicale. Offrant une vue sur la mer d'Andaman, il propose des villas modernes avec une piscine à débordement privée et un minibar gratuit. Des services de spa et 2 courts de tennis sont disponibles. Vous pourrez profiter gratuitement d'un kayak et de la plongée avec tuba en face de la plage de l'hôtel. Un hammam et un sauna gratuits sont à votre disposition. Élégantes et spacieuses, les villas climatisées offrent une vue magnifique sur l'océan depuis sa terrasse bien exposée extérieure et à travers ses grandes parois vitrées. Une machine à expresso, une télévision à écran plat et un iPod avec de la musique sont inclus. Les salles de bains attenantes sont pourvues d'une baignoire et d'un sèche-cheveux. Bénéficiant d'un emplacement isolé et calme, le Sri Panwa Phuket se trouve à 42 km de l'aéroport international de Phuket. Il se trouve à 320 mètres de l'aquarium de Phuket et à 4,6 km de la tour d'observation de Khaokhad. Le Cool Spa propose des massages thaïlandais traditionnels relaxants. Pour une séance d'entraînement rafraîchissante, vous pourrez nager dans les 2 piscines principales du complexe, faire de l'exercice dans la salle de sport ou prendre un cours de boxe. Des excursions d'une journée sur l'île et la location de vélos peuvent également être organisées au bureau d'excursions. Le Baba Pool Club propose 3 options de restauration, dont des plats fusion thaï-occidentaux, des hot pot asiatiques et des grillades de fruits de mer. Des soirées élégantes peuvent être appréciées à la discothèque Baba88, avec ses DJ internationaux et son bar haut de gamme.

Commodités / caractéristiques Test Covid-19 Lab 2 fois avec certificat (les jours 3 à 5 et 11 à 13)

Visite d'un médecin sur place le jour 1 (une fois)

Service de soins infirmiers en attente 24 heures sur 24

Hébergement de luxe dans une villa exclusive avec piscine privée pour 15 nuits

Repas quotidiens en pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner à partir de menus sélectionnés)

Transferts aéroport aller-retour privés

Coffret cadeau spécial Sri Panwa

Service de nettoyage des chambres les jours 6, 9, 12 et 15

Minibar gratuit réapprovisionné les jours 6, 9, 12 et 15

Accès Internet sans fil haut débit gratuit et iPod dans la villa à utiliser pendant le séjour

Vérifiez la température 2 fois par jour

10% de réduction sur les menus à la carte par le service d'étage

10% de réduction pour le service de blanchisserie

