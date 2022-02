Hôpital partenaire Bangkok Hospital Phuket

Le Peach Blossom Resort surplombe les plages de sable blanc de Kata et de Karon Beach. Les chambres sont équipées de chaises longues et offrent une vue sur le jardin, la piscine et la mer d'Andaman. Situé à proximité du centre commercial Kata, le complexe se trouve à 20 minutes en voiture de la ville de Patong et à 45 minutes en voiture de l'aéroport international de Phuket. Les chambres spacieuses du Peach Blossom disposent d'un mobilier en bois. Elles sont équipées de la climatisation, d'une salle de bains privative et d'articles de toilette. Certaines chambres disposent de parquet, d'une piscine privée et d'une kitchenette. Un bureau d'excursions et un centre d'affaires entièrement équipé sont disponibles. Les services fournis par le Resort Peach Blossom comprennent la location de voitures, une navette aéroport et un parking gratuit. Vous pourrez faire quelques brasses dans la piscine extérieure ou vous détendre dans le sauna. Alternativement, Kata Beach propose un large éventail de sports nautiques tels que la voile, la planche à voile et la plongée avec tuba.

Commodités / caractéristiques 2 tests COVID-19 les jours 3 à 5 et 11 à 13

24 heures de services de soins infirmiers gratuits.

Télémédecine de l'hôpital

3 repas par jour sélectionnés dans le menu

Transfert aéroport aller simple depuis l'aéroport international de Phuket - Hôtel.

Stock gratuit de minibar et d'eau potable dans la chambre

Thé et café gratuits dans la chambre

Accès WIFI gratuit dans l'hébergement

Service de nettoyage des chambres

Vérification de la température deux fois par jour

Assistance hôtelière 24h / 24 et 7j / 7

Certificat gratuit COVID-19

10% de réduction sur la nourriture et les boissons

Tapis de yoga, jeux de société, cours en ligne (yoga, fitness, pliage de serviettes) sont sur demande.

Test COVID-19 gratuit à l'arrivée à l'aéroport international de Phuket.

