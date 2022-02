Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Moonstone est une villa privée qui doit être vécue pour être vraiment appréciée. C'est tout simplement la meilleure villa de Samui. Il est parfait pour les groupes petits et grands et offre un cadre unique pour des vacances spéciales avec la famille et les amis. Jusqu'à présent, 100% des clients qui ont séjourné dans cette villa ont écrit des critiques parfaites. Au cours de notre première année, nous proposons des tarifs considérablement réduits sur les séjours de plus de 3 nuits afin que nous puissions vous accueillir lors de votre premier séjour à Moonstone ! Réservez dès maintenant pour profiter car ces tarifs ne seront pas disponibles après 2019 ! Dès que vous pénétrez dans Moonstone, vous saurez que vous allez vivre quelque chose de spécial. Perché directement sur le front de mer avec une vue imprenable sur le coucher de soleil sur toute la côte nord de Koh Samui, vous profiterez d'une intimité totale dans le quartier le plus prestigieux de l'île. Moonstone est une expérience de villa privée unique en son genre qui est souvent réservée des mois à l'avance. Pourquoi? Parce que c'est la seule villa qui offre TOUS les éléments suivants : - Intimité. Lorsque vous êtes dans la villa, vous avez l'impression que c'est votre propre complexe privé - Emplacement. À 10 minutes de tous les meilleurs magasins, plages, restaurants et divertissements de l'île - Personnel de la villa. La plupart des villas de luxe offrent un personnel de seulement 2. Chez Moonstone, nous avons un personnel à temps plein de 5-In-Villa Dining. Notre chef privé vous étonnera - Vues. Moonstone a les meilleures vues sur le coucher de soleil sur l'île - Niveau de vie spacieux. D'autres villas de 5 ou 6 chambres peuvent avoir fière allure sur les photos mais se sentent souvent très encombrées à votre arrivée. Le niveau de vie de Moonstone est expansif - Divertissement. Moonstone dispose d'une salle de théâtre / jeux complète ainsi que d'une salle de sport en bord de mer. Oui, Moonstone est perché directement sur le front de mer avec notre propre accès privé que vous pouvez utiliser pour lancer nos kayaks de mer, gratuit pour les clients à utiliser- Magnifique plage de sable à seulement 200 m de marche- Kayaks de mer, gratuits pour les clients à lancer depuis la propriété privée de notre propriété Oceanfront- Luxury PerfectedRéservez maintenant..... si vos dates sont disponibles !!

