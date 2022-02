Total AQ chambres d'hôtel 58 Chambres

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Cet hôtel a reçu 35 demandes de réservation récentes. Dépêchez-vous!

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Avani+ Samui Resort de manière prioritaire, et Avani+ Samui Resort percevra directement le paiement de votre part.

Maximum de 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Avani Deluxe Room 42 m² ฿26,900 - 7 Day AQ ฿26,900 - 7 Day Sandbox ฿21,000 - 5 Day Test & Go ฿16,700 - 4 Day Test & Go ฿13,000 - 2 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go ฿6,500 - 5th Day Test & Go

Caractéristiques Achat 7-Eleven

Balcon (accès complet)

Chambre communicante

Suites familiales

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Couples non mariés

Chambres fumeurs disponibles

Espace de travail

Maximum de 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Villa avec Piscine 68 m² ฿47,500 - 7 Day AQ ฿47,500 - 7 Day Sandbox ฿35,000 - 5 Day Test & Go ฿28,600 - 4 Day Test & Go ฿19,400 - 2 Day Test & Go ฿9,700 - 1st Day Test & Go ฿9,700 - 5th Day Test & Go

Caractéristiques Cafetière

Internet - Wifi

Piscine

Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) est un excellent choix d'hébergement pour visiter Samui. De là, les clients peuvent profiter au maximum de tout ce que la ville animée a à offrir. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables. Offrant à ses clients des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, l'Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Cette propriété offre de nombreuses installations sur place pour satisfaire même les clients les plus exigeants. La propriété abrite 58 chambres et villas (en bord de mer). Toutes sont meublées avec goût et beaucoup offrent même des commodités telles qu'une télévision à écran plat, du linge de maison, un miroir, des chaussons, un canapé. Les clients de la chambre de luxe et des villas avec piscine Avani peuvent s'enregistrer et partir à tout moment de la journée. Il vous suffira d'en informer l'établissement 48 heures à l'avance afin que des dispositions puissent être prises. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de l'atmosphère relaxante de la plongée en apnée, du canoë, de la plage privée, de la piscine extérieure, du jardin. Quelle que soit la raison de votre visite à Samui, Avani+ Samui Resort (SHA Plus+) est le lieu idéal pour une escapade exaltante et passionnante.

Commodités / caractéristiques Avani Accommodation

Daily Breakfast

Guests arriving from abroad must book PCR tests, priced at THB 2,200 each, in advance and show proof of payment in order to secure Thailand Passs. 2 PCR tests are required per person (at a total of THB 4,400)

