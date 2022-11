Veuillez noter que les concentrés (cires et cartouches) restent illégaux.

Les fleurs de cannabis peuvent contenir une quantité infinie de THC, mais les dérivés comme les gommes ne peuvent contenir qu'un maigre 0,2 %. Bien qu'il puisse être légal de fumer de la marijuana à la maison, le faire en public est découragé par les règles qui s'appliquent aux comportements jugés comme une "nuisance publique" et peuvent entraîner une amende de 700 $ ou trois mois de prison.

Le 17 juin, la Thaïlande a incorporé le cannabis dans une législation régissant la médecine traditionnelle, rendant illégale la vente aux personnes de moins de 20 ans, aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent. Bien que la culture de plantes de cannabis pour un usage personnel soit autorisée, la vente légale de plantes ou de tout ce qui en est fabriqué nécessite une licence.

Après la dépénalisation du cannabis en Thaïlande, des milliers de Entreprises liées au cannabis vendent des produits et services à base de cannabis.

Le cannabis – y compris les bourgeons – a été retiré de la liste des stupéfiants, à l'exception des extraits contenant plus de 0,2 % de THC. Les révisions des lois sur les stupéfiants visaient à lever les restrictions pour ceux qui cultivent la plante à des fins médicales ou de recherche.

Suite au retrait des feuilles de cannabis de la liste des stupéfiants, des cafés au cannabis en Thaïlande ont fait leur apparition, proposant des thés et des plats (y compris des pizzas) à base de feuilles de cannabis.

En plus de leur date de naissance et de leur numéro d'identification à 13 chiffres, les demandeurs doivent également indiquer s'ils prévoient consommer de la marijuana à des fins personnelles, médicales ou commerciales.

Selon la FDA, les déclarants sont autorisés à produire et à consommer du cannabis et du chanvre pour améliorer leur santé personnelle, créer des médicaments conventionnels, ainsi qu'à des fins commerciales et industrielles. Ils peuvent également cultiver et affiner des parties de plantes de chanvre et de cannabis.

Puis-je vendre légalement du cannabis en Thaïlande ?

Oui! Vous pouvez légalement vendre du cannabis en Thaïlande, tant que vous disposez des licences appropriées auprès du Département de médecine traditionnelle et complémentaire thaïlandaise du ministère de la Santé publique.

Les candidats peuvent être des ressortissants thaïlandais ou étrangers titulaires d'un visa de travail valide. Ils doivent déjà gérer leur entreprise à partir d'un magasin physique où ils veulent vendre de la marijuana. Les propriétaires d'entreprises peuvent choisir un agent pour soumettre des demandes en leur nom.

Trois types de licence. Chacun a un coût distinct, comme 20 000 THB pour un permis d'exportation de marijuana vers un autre pays ou 1 000 THB pour la recherche médicale. Les 3 200 THB raisonnables pour lesquels nous étions là étaient la licence de vente au détail.

Les frais de dossier de 20 THB seront collectés par le personnel avec votre demande et les pièces justificatives, mais plus aucun frais ne sera payé jusqu'à ce que la licence soit autorisée et préparée pour le retrait, ce qui devrait prendre environ 30 jours.

Bien qu'il soit possible de demander les trois licences, cela nécessite de remplir trois formulaires de demande différents.

Dans la première partie, il est demandé aux candidats s'ils s'inscrivent en tant que particulier, entreprise ou représentant désigné. En s'inscrivant en tant qu'entreprise, tous les agents officiellement désignés sont couverts par la licence.

Les documents indispensables sont listés dans la seconde partie, nous nous sommes alors mis en quête d'une imprimerie avec une heure de disponible. Les gens, ce sont des bureaucrates : A 16 heures précises, ils fermeront leurs portes.

On nous a demandé d'attendre une notification par téléphone et par e-mail lorsque tous les documents, y compris 20 THB, auraient été approuvés. À l'heure actuelle, la procédure prend environ 30 jours. Si elle est acceptée, vous devrez revenir en arrière et payer le coût avant que la licence ne vous appartienne officiellement.

À compter de la date d'approbation, la licence est valable trois ans. Si une prolongation est souhaitée après son expiration, un autre voyage est nécessaire.

Et avec cela, vous tous, aspirants entrepreneurs, serez prêts à vendre de la marijuana si la loi l'exige. Et si la législation est modifiée ? Selon un membre du personnel, il ne faudra probablement pas "deux ou trois ans" avant que le paradigme actuel des licences ne soit perturbé.

Toutes ces informations pourraient bien sûr évoluer. Si les autorités y voient une priorité, l'application sera probablement mise en ligne et rendue anglophone à l'avenir.