AUSTAUSCH DER SANDBOX

Aktualisiert am October 19th, 2021

AKTUALISIEREN (October 19th) Weitere Updates rund um die Thailand Blue Zones sollten morgen bekannt gegeben werden.

Endgültige Genehmigung ausstehend

Ab dem 1. November können geimpfte Flugreisende ohne Quarantäne in die Blauen Zonen einreisen.

Reisende aus Ländern mit geringem Risiko können in alle Teile Thailands reisen, nachdem sie bei der Ankunft in Thailand negativ getestet wurden.

Reisende aus Ländern mit mittlerem Risiko müssen 7 Nächte in einem SHA+ Hotel in den blauen Zonen bleiben, bevor sie in andere Teile Thailands reisen können.

Phase 2 (1. Dezember 2021) 16 provinces Chiang Rai

Mae Hong Son

Lamphun

Phrae

Sukhothai

Phetchabun

Pathum Thani

Phra Nakhon Si Ayutthaya

Khon Kaen

Nakhon Ratchasima

Nakhon Si Thammarat

Trang

Phatthalung

Songkhla

Yala

Narathiwat

Phase 3 (1. Januar 2022) 12 provinces Surin

Sa Kaeo

Chanthaburi

Tak

Nakhon Phanom

Mukdahan

Bueng Kan

Ubon Ratchathani

Nan

Kanchanaburi

Ratchaburi

Satun

Thailand Blaue Zonen FAQ