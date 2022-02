Tup Kaek Sunset Beach Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Hier am Strand findet man Ruhe inmitten eines faszinierenden Meerblicks. Am ruhigen Strand von Tup Kaek gelegen, sind Sie abseits der Massen und die Lage ermöglicht einen individuellen Urlaub. Verbringen Sie den Tag mit Schnorcheln, Tauchen, Vogelbeobachtung, Klettern, Angeln, Kreuzfahrten oder Inselhüpfen. Und wenn Sie ins Resort zurückkehren, wird das Suntara Spa mit einer Reihe von Massagen und Behandlungen eine willkommene Abwechslung sein. Später am Abend können die Gäste die Sonnenuntergänge bei einem Cocktail an der Bar genießen, während das freundliche Personal das reichhaltige Wasser der Umgebung nutzt und exquisite frische Meeresfrüchte und andere lokale Köstlichkeiten für Sie zubereitet. Die versteckte Lage macht das Tup Kaek Sunset Beach Resort zu Ihrem ganz persönlichen Paradies in Krabi.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Tup Kaek Sunset Beach Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Tup Kaek Sunset Beach Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.