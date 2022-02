Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Hotel Refund Policy If cancellation is made within 7 days prior to arrival, deposit is non-refundable. No Show or Early Check-Out will be charged 100% period of stay.

Dieses Villen-Resort ist um die Umgebung herum gebaut, wobei die meisten Bäume gehalten und die Villen in die Umgebung integriert wurden. Das Vijitt Resort Phuket liegt am Friendship Beach (Tidal Beach) und überblickt die Bucht von Chalong. Die Unterkunft ist 50 Minuten vom Flughafen, 25 Minuten von der Stadt und 40 Minuten vom Patong Beach entfernt. Sie möchten das Resort nicht verlassen, wenn alle Ihre Bedürfnisse erfüllt sind. Für die Kleinen bietet das Resort einen Kinderclub, der vom Kinderbecken bis zum Ruheraum, Kunsthandwerk und einem Naturlehrpfad alles umfasst. Das Vijitt Resort Phuket ist ein idealer Rückzugsort für alle mit SHA- und SHA+-Standard.

Ausstattung / Ausstattung Infinity edged swimming pool

Kids pool

Kids Club

The Beach Bar

The Savoury Restaurnat

The V Spa

Free Wifi in villa and resort public area

Free scheduled activities

Free scheduled shuttle bus

Taxi, car and motorcycle rental

