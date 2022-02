Das Veranda-Hotel - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now

Räume

Das The Verandah Hotel (SHA Plus+) liegt im Herzen von Ao Nang, nur 200 Meter vom weißen Sandstrand und der Andamanensee entfernt. Die strategische Lage des Hotels stellt sicher, dass die Gäste viele lokale Sehenswürdigkeiten schnell und einfach erreichen können. In einem farbenfrohen und hellen Konzept gestaltet, ist das Hotel geschmackvoll mit handverlesenen Stücken aus der ganzen Welt eingerichtet. Die Gäste werden während ihres Aufenthalts hier eine hochwertige Zimmerausstattung erleben. Das Verandah Hotel (SHA Plus+) bietet 37 stilvolle Zimmer, die im exotischen marokkanischen Stil renoviert wurden, mit fabelhaft auffälligem Dekor, Oberflächen in Marmoroptik und ausgefallenen Möbeln. Bequeme Betten, moderne Annehmlichkeiten und Kabel-TV sorgen für Erholung nach einem langen Tag. Jedes Zimmer verfügt über eine Klimaanlage und einen privaten Balkon mit Blick auf die schönen Kalksteinberge oder die türkisfarbene Andamanensee. Das The Verandah Hotel (SHA Plus+) hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Café-Bar, Swimmingpool und sicherer Zugang mit Schlüsselkarte zum Aufzug und den Gästezimmern sind nur einige der Einrichtungen, die dieses Hotel von anderen unterscheiden. Das Verandah Hotel (SHA Plus+) ist eine ausgezeichnete Wahl für Paare, Gruppen und Familien.

