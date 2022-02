Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Der Sarojin , und Der Sarojin wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Genießen Sie einen romantischen Kurzurlaub im The Sarojin (SHA Plus+) in Khao Lak, das sich an einem abgeschiedenen, 11 Kilometer langen Privatstrand befindet, an dem jede Gästeresidenz absolute Privatsphäre bietet, indem Sie einen Bach und einen privaten Garten überqueren. Die Landschaftsgärten sind reich an Wildfrüchten, Kräutern und einheimischen Bäumen. Dieses 5-Sterne-Resort liegt in der Nähe von drei 18-Loch-Golfplätzen. Zu den Einrichtungen gehören ein Swimmingpool, ein Spa, ein Fitnesscenter, mehrere Restaurants, ein Krocketrasen, Wassersport, eine Bibliothek und ein Luxusboot ausschließlich für die Gäste. Um Ihre Reservierung im The Sarojin (SHA Plus+) vorzunehmen, nutzen Sie bitte unser sicheres Online-Buchungsformular.

Ausstattung / Ausstattung All day a la carte breakfast with sparkling wine served until 6pm! (no alarm clock required)

Two restaurants, wine cellar, beach bar and a variety of extraordinary private dining experiences - by a candlelit jungle waterfall, a secluded white sand beach or your own private island,

Award winning spa - a rejuvenating spa massage lulled by the sounds of the Andaman Sea,

Bespoke private excursions - personal guides, jungle adventures complete with champagne, gourmet safari style lunches on a spectacular river bank or jungle setting, private charters on the luxury yacht Lady Sarojin

Thai cooking classes

25m x 25m infinity swimming pool

Complimentary use of sailing catamarans, topper, sea kayaks, windsurfs, paddle boards, mountain bikes, fitness centre; & Wi-Fi throughout the resort,

Complimentary return transfers to/from community projects supported by "The Sarojin Khao Lak Community Fund”

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels