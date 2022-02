Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem The Passage Samui Villas & Resort , und The Passage Samui Villas & Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy • If guests do not receive Thailand Pass. The hotel will issue a full refund for the reservation after the deduction of 3% for the transaction fee. • If guests do not check-in on the reservation date (No Show) a 100% penalty fee will be charged to the reservation and there will be no refund issued.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. Maximal von 2 Adults Deluxe Doppel- oder Zweibettzimmer 33 m² ฿19,300 - 5 Day Test & Go ฿6,200 - 1st Day Test & Go ฿6,200 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internet - Wifi Maximal von 2 Adults Plunge Pool Villa 43 m² ฿31,800 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 1st Day Test & Go ฿8,750 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internet - Wifi Maximal von 2 Adults Garden Villa 43 m² ฿22,300 - 5 Day Test & Go ฿6,850 - 1st Day Test & Go ฿6,850 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internet - Wifi Maximal von 2 Adults Plunge Pool Villa 43 m² ฿31,800 - 5 Day Test & Go ฿8,750 - 1st Day Test & Go ฿8,750 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internet - Wifi Maximal von 2 Adults Beachfront Pool Villa 110 m² ฿52,800 - 5 Day Test & Go ฿12,950 - 1st Day Test & Go ฿12,950 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internet - Wifi Maximal von 4 Adults Poolvilla mit 2 Schlafzimmern 150 m² ฿61,500 - 5 Day Test & Go ฿17,750 - 1st Day Test & Go ฿17,750 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften Internet - Wifi

Das The Passage Samui Villas & Resort wurde sowohl für Geschäfts- als auch für Urlaubsreisen konzipiert und liegt ideal in Bang Por. einer der beliebtesten Orte der Stadt. Dieses nur 24 km entfernte 5-Sterne-Hotel ist vom Flughafen aus bequem zu erreichen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel auf Samui von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Betreten Sie eines der 50 einladenden Zimmer und entfliehen Sie dem stressigen Alltag mit einer Reihe von Ausstattungen wie LCD-/Plasma-Fernseher, Kleiderständer, kostenloser Instantkaffee, kostenloser Tee, kostenloses Begrüßungsgetränk. Das Hotel bietet eine vollständige Liste der Freizeiteinrichtungen, darunter Badmintonplatz, Kanu, Privatstrand, Außenpool, Spa. Das Passage Samui Villas & Resort ist eine kluge Wahl für Reisende nach Samui und bietet jedes Mal einen entspannten und stressfreien Aufenthalt.

