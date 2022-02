Die Palmen-Residenz - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das The Palms Residence ist ideal für Spaß und Entspannung und befindet sich im Stadtteil Phuket Town von Phuket. Nur 2 km von der aufregenden Stadt entfernt bietet dieses 2-Sterne-Hotel eine hervorragende Lage und bietet Zugang zu den größten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Wer gerne Ausflüge unternimmt, für den bieten sich Index Living Mall Phuket, Phuket Shopping Center, Französisches Generalkonsulat als nur einige der vielen Attraktionen an, die man besuchen kann. Im The Palms Residence sorgen der exzellente Service und die hervorragenden Einrichtungen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Eine Auswahl an erstklassigen Einrichtungen wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, WLAN in den öffentlichen Bereichen, Parkplatz, Flughafentransfer, Wäscheservice können Sie im Hotel genießen. Betreten Sie eines der 37 einladenden Zimmer und entfliehen Sie dem stressigen Alltag mit einer Reihe von Ausstattungen wie LCD-/Plasma-Fernseher, WLAN-Internetzugang, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Nichtraucherzimmer, Klimaanlage nach Wunsch in einigen Zimmern gefunden. Das Hotel bietet eine exzellente Auswahl an Freizeiteinrichtungen, einschließlich Außenpool. Entdecken Sie im The Palms Residence eine ansprechende Mischung aus professionellem Service und einer breiten Palette von Annehmlichkeiten.

