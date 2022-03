Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things We cannot guarantee secure payment for this hotel.

We cannot guarantee secure document handling for this hotel.

We cannot guarantee a fast response for this hotel.

We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel. You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment. We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

The Houben Hotel, Adults Only is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Das Houben Hotel liegt in der schönen Gegend der Ba Kan Tiang Bay und genießt eine dominierende Position in den Stränden, Sehenswürdigkeiten und romantischen Knotenpunkten von Koh Lanta. Das Hotel liegt nur 18 km vom Stadtzentrum entfernt und bietet eine gute Lage, um die Attraktionen und Aktivitäten der Stadt zu genießen. Als Oase der Ruhe und Entspannung bietet das Hotel eine völlige Erneuerung nur wenige Schritte von den zahlreichen Attraktionen der Stadt entfernt, wie der Liquid Lense Academy, dem Go Dive Kantiang Scuba Diving Center und dem Scubafish Dive Center. Mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen hat sich The Houben Hotel verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Eine Auswahl an erstklassigen Einrichtungen wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, WLAN in den öffentlichen Bereichen, Parkservice, Parkplatz, Zimmerservice stehen Ihnen im Hotel zur Verfügung. 15 Zimmer verteilen sich auf 3 Etagen und bieten ein warmes und angenehmes Zuhause auf Zeit. Die modernen Annehmlichkeiten wie Flachbild Fernseher, WLAN-Internetzugang, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Whirlpool-Badewanne, Nichtraucherzimmer sind in ausgewählten Zimmern vorhanden. Das Hotel bietet fantastische Einrichtungen, einschließlich Whirlpool, Fitnesscenter, Außenpool, Tauchen, Spa, die Ihnen dabei helfen, nach einem aufregenden Tag in der Stadt so richtig ausspannen zu können. Das Houben Hotel ist Ihr One-Stop-Destination für hochwertige Hotelunterkünfte in Koh Lanta.

SHOW ALL HOTELS Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich The Houben Hotel, nur für Erwachsene , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR The Houben Hotel, nur für Erwachsene SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.