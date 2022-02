Das Hotspring Beach Resort & Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Dieses Resort verfügt über 75 Zimmer, die mit traditioneller thailändischer Seide und Möbeln eingerichtet sind und ist von Landschaftsgärten und Thermalpools umgeben. Das Hotspring Beach Resort & Spa liegt nur 25 Fahrminuten vom internationalen Flughafen Phuket entfernt. Das 5-Sterne-Resort liegt auch nördlich der Sarasin-Brücke und in der Nähe des kleinen Dorfes Kok Kloy und des Bodarn Beach. Die Gäste können sich in einem der vier Spa-Pavillons verwöhnen lassen, die von wunderschönen Gärten und Lotusteichen umgeben sind und über Thermalpools verfügen, um die Haut zu revitalisieren. Das hoteleigene Restaurant serviert eine köstliche Auswahl an traditioneller thailändischer und westlicher Küche. Bitte geben Sie Ihre Reisedaten in unser sicheres Online-Buchungsformular ein, um eine Reservierung im The Hotspring Beach Resort & Spa vorzunehmen.

