Das Briza Beach Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Mit weißen Sandstränden vor und geschätzten Nationalparks dahinter ist das Briza Beach Resort (SHA Plus+) wie gemacht für Naturliebhaber und Abenteuerlustige. Nur 50 Minuten nördlich vom Flughafen Phuket werden Sie von herzlicher thailändischer Gastfreundschaft, wunderschönen Küsten und einer unvorstellbaren Landschaft begrüßt. Es gibt 181 schöne Zimmer im Resort, darunter Grand Deluxe-Zimmer mit Meerblick. Am Meer des Hotels befindet sich ein riesiger, malerischer Garten, der einen bezaubernden Swimmingpool umgibt und einen atemberaubenden Blick auf das kristallklare Meer bietet. Das mehrsprachige Personal hilft Ihnen gerne bei der Organisation eines Tauch-/Schnorchelausflugs zu den berühmten nahe gelegenen Similan-Inseln oder arrangiert einen Reiseleiter, der Ihnen die geheimen Höhlen und Wasserfälle der umliegenden Nationalparks enthüllt. Familien, Paare, Hochzeitsreisende und Senioren werden das The Briza Beach Resort (SHA Plus+) perfekt für ihren nächsten Urlaub finden.

