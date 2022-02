Schlafen Sie mit mir Hotel Design Hotel in Patong - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Sleep with Me Hotel Design Das Hotel in Patong besteht aus 258 Zimmern und Suiten mit Blick auf die Wolkenkratzer der Patong Bay. Das Hotel liegt gut im Herzen von Patong, in der Nähe des Einkaufszentrums Jungceylon, der Fußgängerzone Bangla Road und nur drei Gehminuten vom Strand entfernt. Das Hotel ist bekannt für seine modernen Einrichtungen, seinen persönlichen Service und seinen internationalen Komfort. Die Zimmer sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der heutigen Weltreisenden zugeschnitten. Ob Geschäftsreisende, Urlauber, Familien, Gruppen oder Paare, die Gäste werden feststellen, dass alle Details und Annehmlichkeiten für jeden geeignet sind.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels