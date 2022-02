Simple Life Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Weniger als 100 m vom Wasser entfernt begrüßt Sie dieses Resort am lebhaften Strand Sairee auf Koh Tao. Die größte Attraktion der Insel ist das Tauchen, daher gibt es natürlich auch eine Tauchbasis vor Ort. Neben Tauchen können die Gäste auch Klettern, Abseilen, Inselkreuzfahrten und Thai-Boxkurse erkunden. Ein Pool, ein Restaurant und eine Bar sollen später im Jahr eröffnet werden. Die Zimmer sind geräumig und verfügen über alle modernen Annehmlichkeiten, die für einen komfortablen Aufenthalt auf der Insel erforderlich sind. Die geräumigen Zimmer und günstigen Preise des Simple Life Resorts werden zu einer beliebten Unterkunftswahl in Koh Tao. Bitte geben Sie Ihre bevorzugten Aufenthaltsdaten ein und senden Sie unser Online-Buchungsformular ab, um eine Reservierung im Simple Life Resort vorzunehmen.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels