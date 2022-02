Phuket Town im letzten Stil - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das Recenta Style Phuket Town in Phuket Town, Phuket, ist eine beliebte Wahl für Reisende. Nur 2 km vom Trubel der Stadt entfernt bietet dieses 3-Sterne-Hotel eine hervorragende Lage und bietet Zugang zu den größten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Recenta Style Phuket Town hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Gäste des Hotels können Vor-Ort-Features wie kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, Taxi-Service, 24-Stunden-Rezeption genießen. Die Gäste können aus 46 Zimmern wählen, die alle eine Atmosphäre absoluter Ruhe und Harmonie ausstrahlen. Den ganzen Tag über können Sie die entspannte Atmosphäre des Fitnesscenters genießen. Hervorragende Einrichtungen und eine exzellente Lage machen das Recenta Style Phuket Town zum perfekten Ausgangspunkt, um Ihren Aufenthalt in Phuket zu genießen.

