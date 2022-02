Phranang-Platz - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Eine abgeschiedene Lage, aber dennoch in Gehweite zu einer Reihe von Restaurants, Einkaufszentren, Märkten und dem Strand selbst, ist Phranang Place ideal zum Sonnenbaden, Lesen und Entspannen abseits von Lärm und Störungen des Alltags. Die Unterkunft befindet sich etwa 10 km von Krabi-Stadt und 25 km vom internationalen Flughafen Krabi entfernt. Alle Zimmer mit einer Auswahl an Unterkünften sind geräumig, sauber, modern eingerichtet und verfügen über einen eigenen Balkon. Als zusätzlichen Bonus bietet Phranang Place einen Hotel-/Flughafentransfer, einen Wäscheservice und einen Tourenschalter vor Ort. Bitte geben Sie Ihre bevorzugten Aufenthaltsdaten ein und senden Sie unser Online-Buchungsformular ab, um eine Reservierung im Phranang Place vorzunehmen.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Phranang-Platz , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Phranang-Platz SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.