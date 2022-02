Pavillon Samui Villas & Resort - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses atemberaubende Boutique-Resort ist eine der neuesten Ergänzungen in Koh Samuis wachsender Liste von Luxusunterkünften. Eine zwanzigminütige Fahrt vom Flughafen Samui entfernt bringt Sie in die Welt des ultimativen Verwöhnens im Pavilion Samui Villas & Resort. Das Resort ist perfekt für Paare, Hochzeitsreisende und angehende Bräute und Bräutigame und bietet siebzig Einheiten an Spa-Zimmern, Junior-Suiten und Poolvillen. Sogar die einfachsten Zimmer hier werden mit den besten Zimmern der meisten anderen Hotels konkurrieren. Genießen Sie ein Bad in Ihrem eigenen privaten Whirlpool oder faulenzen Sie auf dem Daybed im separaten Wohnbereich von Ihrem Schlafzimmer.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Pavillon Samui Villas & Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Pavillon Samui Villas & Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.