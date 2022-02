Patong Heritage Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Gut positioniert in Patong ist das Patong Heritage Hotel der ideale Ausgangspunkt für Ihre Ausflüge in Phuket. Nur 0,2 km vom Trubel der Stadt entfernt bietet dieses 4-Sterne-Hotel eine hervorragende Lage und bietet Zugang zu den größten Attraktionen der Stadt. Mit den wichtigsten Attraktionen der Stadt, wie beispielsweise Dive Supply, Train Thai Boxing, Einkaufszentrum Jungcelon, ganz in der Nähe, werden Gäste die Lage des Hotels zu schätzen wissen. Das Patong Heritage Hotel hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Dieses Hotel bietet zahlreiche Einrichtungen vor Ort, um selbst den anspruchsvollsten Gast zufrieden zu stellen. Die Gäste können aus 165 Zimmern wählen, die alle eine Atmosphäre absoluter Ruhe und Harmonie ausstrahlen. Die vollständige Liste der Freizeiteinrichtungen ist im Hotel verfügbar, einschließlich Fitnesscenter, Außenpool. Wenn Sie eine komfortable und günstige Unterkunft in Phuket suchen, machen Sie das Patong Heritage Hotel zu Ihrem zweiten Zuhause.

