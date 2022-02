Palm Galleria Resort - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Palm Galleria Resort bietet einen spektakulären Blick auf die Andamanensee und liegt in der Nähe der nahe gelegenen Städte und Attraktionen in der Gegend von Khao Lak. Das Resort bietet 90 Gästezimmer und Suiten sowie die umfassendsten Einrichtungen für Kongresse und Tagungen in der gesamten Umgebung. Zu den touristischen Zielen in der Nähe dieses Resorts gehören die Nationalparks und Wasserfälle in Phang-Nga, Similan Island und Surin Island, der Marine-Nationalpark, der Khao Sok-Nationalpark, der Sri-Phang-Nga-Nationalpark, der Phang-Nga-Inseln-Nationalpark und Phung Chang-Höhle. Golfplätze in den Bezirken Thaplamu und Thai Muang sind ebenfalls leicht zu erreichen. Das Palm Galleria Resort bietet auf allen Ebenen einen hohen Standard und wird Ihren Aufenthalt definitiv zu einem guten Erlebnis machen.

