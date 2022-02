Nipa Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Nipa Resort liegt nur wenige Minuten von Phukets beliebtestem Strand- und Ausgehviertel Patong entfernt. Die geringe Entfernung reicht jedoch aus, um eine ruhige Atmosphäre zu bewahren und es den Gästen zu ermöglichen, sich in der angenehmen, tropischen Umgebung vollständig zu entspannen. Die modernen Einrichtungen sind um einen Freiformpool herum gebaut und werden durch thailändische Teakholzmöbel und -strukturen ergänzt. Neben dem Hauptpool gibt es einen Kinderpool und einen Whirlpool sowie Babysitting-Service. Nutzen Sie den kostenlosen Shuttleservice zum Patong Beach oder genießen Sie die landschaftlich gestaltete Umgebung von Ihrem eigenen Balkon aus. Das Nipa Resort verfügt über ein thailändisch-japanisches Restaurant und Cocktailbars sowie Interneteinrichtungen und einen Wäscheservice. Unser sicheres Online-Buchungsformular macht die Reservierung Ihres Zimmers im Nipa Resort ganz einfach - geben Sie einfach Ihre gewünschten Daten ein und klicken Sie.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels