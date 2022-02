Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Dieses luxuriöse Anwesen ist Teil der renommierten Belmond-Gruppe und liegt am weißen Sandstrand von Maenam. Auf einem Hügel mit Blick auf den Ban Tai Beach, Napasai, erwartet Sie das A Belmond Hotel, Koh Samui auf einem 5 Hektar großen Grundstück. Das Hotel bietet luxuriöse Villen mit herrlichem Meerblick und geräumige private Poolresidenzen. Schnorcheln, Tauchen, Tennis und Radfahren sind nur einige von der umfangreichen Liste der Aktivitäten im Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui. Und die perfekte Linderung für Muskelkater nach einem aktiven Tag ist ein Ausflug in das ganzheitliche Belmond Napasai Spa mit seinem breiten Angebot an entspannenden Behandlungen. Das Hotel bietet seinen Gästen auch ausgezeichnete Restaurants mit zwei Restaurants und Bars, die sowohl drinnen als auch am Strand Optionen bieten. Das Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui bietet die perfekte Flucht vor der Welt und ist Luxus vom Feinsten.

Ausstattung / Ausstattung 2 Restaurants and 1 Bar (Sea View)

Infinity outdoor swimming pool (Sea View)

Complimentary WiFi access around the resort

Tennis courts (including tennis racket and balls)

Fitness room

Napasai Spa

Snorkeling, kayaking, windsurfing and stand up paddle

Bicycles, table tennis, outdoor badminton (in the garden)

Thai Boxing

A DVD/CD player in your room

Daily complimentary in-house activities

Daily kid's activities

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Napasai, A Belmond Hotel, Koh Samui SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.

Hotel Offer Brochure

Lebensmittelmenü Bilder